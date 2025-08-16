Na območju občine Cerklje na Gorenjskem izbruhnil pretep, ena oseba poškodovana

Kranjski policisti so bili danes nekaj pred 1. uro obveščeni kršitvi javnega reda in miru na območju občine Cerklje na Gorenjskem. Po podatkih s katerimi razpolagajo, je bilo v sporu in pretepu udeleženih več oseb. Med njimi, naj bi bila ena oseba lahko telesno poškodovana. Pomoč na kraju je poškodovanemu nudilo zdravstveno osebje.

Ob prihodu policistov na kraj določenih udeležencev ni bilo več na kraju, prav tako kršitev ni več trajala. Policisti o kršitvi javnega reda in miru intenzivno zbirajo obvestila o vseh udeležencih in okoliščinah dogodka in bodo po vseh zbranih obvestilih izvedli ustrezne prekrškovne ali predkazenske postopke.