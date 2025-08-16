JAVNI RED IN MIR

Na območju občine Cerklje na Gorenjskem izbruhnil pretep, ena oseba poškodovana

Policisti o kršitvi javnega reda in miru intenzivno zbirajo obvestila.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai

M. U.
16.08.2025 ob 07:58
16.08.2025 ob 07:58
M. U.
16.08.2025 ob 07:58
16.08.2025 ob 07:58

Poslušajte

Čas branja: 0:54 min.

Kranjski policisti so bili danes nekaj pred 1. uro obveščeni kršitvi javnega reda in miru na območju občine Cerklje na Gorenjskem. Po podatkih s katerimi razpolagajo, je bilo v sporu in pretepu udeleženih več oseb. Med njimi, naj bi bila ena oseba lahko telesno poškodovana. Pomoč na kraju je poškodovanemu nudilo zdravstveno osebje.

image_alt
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad

Ob prihodu policistov na kraj določenih udeležencev ni bilo več na kraju, prav tako kršitev ni več trajala. Policisti o kršitvi javnega reda in miru intenzivno zbirajo obvestila o vseh udeležencih in okoliščinah dogodka in bodo po vseh zbranih obvestilih izvedli ustrezne prekrškovne ali predkazenske postopke.  

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

policija pretep PU Kranj javni red in mir kršenje javnega reda in miru

Priporočamo

Premium
Ponarejeno zlato 400-krat preplačal: »Dajmo, prosim, preveriti, drugače me bo kap«
Pavel Rupar razkril podrobnosti o drami soproge Marije: »Hvala neznanemu paru, ki nama je pomagal na cesti in zdravnikoma!«
Članica podmladka Janševe SDS ganila: »Ne bi mogla biti bolj hvaležna zate Tim in za tale mali čudež!« (VIDEO)
Putina vprašali, kdaj bo nehal ubijati civiliste! Namrščil se je in ... (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Ponarejeno zlato 400-krat preplačal: »Dajmo, prosim, preveriti, drugače me bo kap«
Pavel Rupar razkril podrobnosti o drami soproge Marije: »Hvala neznanemu paru, ki nama je pomagal na cesti in zdravnikoma!«
Članica podmladka Janševe SDS ganila: »Ne bi mogla biti bolj hvaležna zate Tim in za tale mali čudež!« (VIDEO)
Putina vprašali, kdaj bo nehal ubijati civiliste! Namrščil se je in ... (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.