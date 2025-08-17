Na območju Most alarm, policisti tam našli močno pijanega vlomilca

V petek dopoldan so bili policisti obveščeni o sproženem alarmu v eni izmed trgovin na območju Most. Policisti so takoj odšli na kraj in pregledali objekt, pri tem pa v notranjosti izsledili močno opitega osumljenca, ki je izpraznil dve steklenici alkoholne pijače.

Zaradi opitosti in manjših poškodb, ki jih je dobil ob vlomu, je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.