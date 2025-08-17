INTERVENCIJA

Na območju Most alarm, policisti tam našli močno pijanega vlomilca

Zaradi opitosti in manjših poškodb, ki jih je dobil ob vlomu, je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.
Fotografija: FOTO: Policija 
Odpri galerijo
FOTO: Policija 

M. U.
17.08.2025 ob 14:45
M. U.
17.08.2025 ob 14:45

Poslušajte

Čas branja: 0:48 min.

V petek dopoldan so bili policisti obveščeni o sproženem alarmu v eni izmed trgovin na območju Most. Policisti so takoj odšli na kraj in pregledali objekt, pri tem pa v notranjosti izsledili močno opitega osumljenca, ki je izpraznil dve steklenici alkoholne pijače.

Zaradi opitosti in manjših poškodb, ki jih je dobil ob vlomu, je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vlom policija alkohol PU Ljubljana Moste

Priporočamo

Po napadih na Slovence na Hrvaškem glas dvignil poslanec: »Ti incidenti očitno več niso osamljeni izgredi«
Tragedija v Istri: na otroka (3) med družinskim praznovanjem padlo drevo, umrl je
Alarmi za točo že prižgani, tu je nevarnost največja
Imate težave s ščitnico? To hrano je bolje izključiti, saj lahko poslabša bolezen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Po napadih na Slovence na Hrvaškem glas dvignil poslanec: »Ti incidenti očitno več niso osamljeni izgredi«
Tragedija v Istri: na otroka (3) med družinskim praznovanjem padlo drevo, umrl je
Alarmi za točo že prižgani, tu je nevarnost največja
Imate težave s ščitnico? To hrano je bolje izključiti, saj lahko poslabša bolezen

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.