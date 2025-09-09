Na območju Ljubljane zabeležili več vlomov v eni noči, škode za več tisočakov
S Policijske uprave Ljubljana poročajo o treh vlomih, ki so se zgodili v zadnjih dneh.
V Kamniku so neznanci vlomili v specializirano trgovino. Odnesli so različna orodja in druge predmete, po prvih ocenah pa so lastniku povzročili približno 4.000 evrov škode.
Dva vloma v središču Ljubljane
V centru Ljubljane sta bila tarča vlomilcev kar dva gostinska lokala. Iz prvega so storilci odnesli alkoholne pijače in denar, škode je za okoli 900 evrov. V drugem lokalu so odtujili brezalkoholne pijače in povzročili za okoli 200 evrov škode.
Policija primere še preiskuje in išče storilce.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.