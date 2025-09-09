PU LJUBLJANA

Na območju Ljubljane zabeležili več vlomov v eni noči, škode za več tisočakov

Policija primere še preiskuje in išče storilce.
Fotografija: Vlomilec na delu (fotografija je simbolična). FOTO: Tomi Lombar
Vlomilec na delu (fotografija je simbolična). FOTO: Tomi Lombar

N. P.
09.09.2025 ob 22:58
N. P.
09.09.2025 ob 22:58

S Policijske uprave Ljubljana poročajo o treh vlomih, ki so se zgodili v zadnjih dneh.

V Kamniku so neznanci vlomili v specializirano trgovino. Odnesli so različna orodja in druge predmete, po prvih ocenah pa so lastniku povzročili približno 4.000 evrov škode.

Dva vloma v središču Ljubljane

V centru Ljubljane sta bila tarča vlomilcev kar dva gostinska lokala. Iz prvega so storilci odnesli alkoholne pijače in denar, škode je za okoli 900 evrov. V drugem lokalu so odtujili brezalkoholne pijače in povzročili za okoli 200 evrov škode.

Policija primere še preiskuje in išče storilce.

Več iz te teme:

vlom policija vlomi PU Ljubljana Ljubljana gostinski lokal škoda rop

