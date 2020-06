Na območju Ljubljane izbruhnil požar, policisti in gasilci reševali tudi živali (FOTO)

V petek okoli 20.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru na območju Dobrunj. Gorelo je večje gospodarsko poslopje. Gasilci so požar pogasili, da se ni razširil na bližnji stanovanjski objekt, skupaj s policisti pa so iz objekta rešili vse živali.



Evakuirali so tudi sosednji stanovanjski objekt. V dogodku ni bila nobena oseba poškodovana. Vzrok požara še ni znan, vendar po do sedaj znanih podatkih ni posledica kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo preiskavo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.