Na območju Kranja našli mino, posredovala je policija

Ob strugi potoka Štajna v Zgornjih Bitnjah v Mestni občini Kranj so danes našli neeksplodirano mino iz druge svetovne vojne. Kot so sporočili z mestne uprave, ni bil pri tem nihče poškodovan. Policisti so območje zavarovali, najdeno neeksplodirano eksplozivno sredstvo pa je prevzela Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje, so italijansko minometno mino iz druge svetovne vojne našli okoli 12. ure. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi za gorenjsko in ljubljansko regijo pa sta mino varno uničila v bližini najdbe.