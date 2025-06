Na območju Iga vlomilec odnesel za več tisočakov nakita

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so v zadnjih 48 urah obravnavali večje število vlomov.

Na območju Iga je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, od koder je odnesel denar in nakit. Lastnika je oškodoval za več tisoč evrov. Na območju Šiške je neznani storilec vlomil v hišo in prav tako odtujil nakit, lastnika pa oškodoval za nekaj tisoč evrov.

V stanovanjsko hišo je nepridiprav vlomil tudi na območju Dolskega, odnesel je nakit in lastnika oškodoval za okoli 1300 evrov. Nakit je zamikal tudi vlomilca, ki je bil na delu na območju Medvod. Lastnika je oškodoval za okoli 1500 evrov.

Na območju Grosuplja je neznani storilec vlomil v hišo in odtujil električno orodje. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov. Na območju Kosez v Ljubljani je neznanec vlomil v klet ter ukradel hrano in pijačo, lastnika pa oškodoval za okoli 250 evrov.

Na območju Lavrice je neznani storilec vlomil v klet in odtujil kolo. Lastnika je oškodoval za okoli 2300 evrov. Na območju Bežigrada je nekdo vlomil v poslovni prostor ter v neznano odnesel blagajno z denarjem, s čimer je podjetje oškodoval za okoli 340 evrov.

V poslovni prostor je nepridiprav vlomil tudi na območju Bežigrada. Ukradel je denar in računalnik in podjetje oškodoval za okoli 600 evrov. Na območju Škofljice je bilo vlomljeno v gostinski lokal, od koder so neznanci odtujili denar ter povzročili za okoli 500 evrov škode.

Okna in vrata dosledno zaklepajte

Policija ob občane poziva k doslednemu upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov za zaščito pred vlomi v stanovanjske hiše. »Ob odsotnosti naj hiša ne daje videza, da v njej ni nikogar – priporočamo uporabo časovnih stikal za osvetlitev ali pa pustite prižgane luči in televizijo. Okna in vrata naj bodo vedno zaprta in zaklenjena, tudi če se od doma oddaljite le za kratek čas. Vrednejše predmete pospravite z vidnih mest, tako v hiši kot v vozilih, in ne hranite večjih količin gotovine ali nakita na lahko dostopnih mestih,« so nekaj nasvetov nanizali na PU Ljubljana.

V primeru, da opazite sumljive osebe ali vozila, si zabeležite čim več podatkov in o tem nemudoma obvestite policijo. V primeru vloma pokličite številko 113 in do prihoda policistov ničesar ne premikajte, saj lahko sledi na kraju pripomorejo k odkritju storilca. Skupaj lahko bistveno pripomoremo k večji varnosti v lokalnem okolju.