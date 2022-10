Na območju Iga je prišlo do eksplozije: ena oseba je poškodovana

V sredo okoli 11.30 je v okolici Iga v kuhinji ene izmed hiš prišlo do eksplozije plina v grelni napravi.

Ljubljanski policisti poročajo, da je bila v dogodku po prvih podatkih huje poškodovana ena oseba.

Reševalci so jo odpeljali v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju.

Sumijo, da je do eksplozije prišlo zaradi napake na grelni napravi. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka.