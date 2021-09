Na območju Idrije velika iskalna akcija

Po podatkih portala uprave za zaščito in reševanje se je ob 10.33 na območju naselja Čekovnik, občina Idrija, pod vodstvom policije pričela iskalna akcija za pogrešano osebo.



V akciji, ki še poteka, sodelujejo vodniki reševalnih psov KZS Severnoprimorske regije, obale in Notranjske, gasilci PGD Idrija in gorski reševalci GRS Tolmin. V pripravljenosti pa so vodniki reševalnih psov ZRPS Severnoprimorske regije.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: