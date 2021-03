Na območju Grosupljega tekla kri

Na območju Grosupljega (na Dolah pri Polici) je tekla kri. Kot so nam potrdili na policiji, podrobnejših informacij še nimajo, saj preiskava še poteka, šlo pa naj bi za krvni delikt v družinskem krogu. Po do zdaj znanih informacijah je umrla ženska, osumljenec pa naj bi bil pridržan.



Po neuradnih podatkih je do umora prišlo v novejši hiši nad cerkvijo svete Lucije. Gre za par, star okoli 40 let, s triletnim otrokom, ki naj bi ga moški pred dnevi odpeljal od hiše. Po naših informacijah gre za prijazno družino, ki je vedno bila vsem pripravljena pomagati. Včasih naj bi žena potarnala, da je mož hitre jeze ...



Več sledi ...



