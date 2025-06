Na območju Domžal oropala moškega, policisti ju še iščejo

V noči na nedeljo, okrog 23. ure, sta na območju Domžal do moškega pristopila neznanca in mu ukradla denar, pri tem pa sta uporabila fizično silo ter moškega pri tem tudi lažje poškodovala.

Policisti roparja še iščejo. Eden od njiju je star okoli 26 let, močnejše postave, oblečen je bil v športne hlače temnomodre barve in črn pulover s kapuco. Kot so še dodali policisti, ima »zabrito brado temne barve«.

Njegov pajdaš je star okoli 27 let, nižji in močnejše postave, oblečen je bil v črno trenirka in črn pulover s kapuco. Tudi ta osumljenec nosi temnejšo brado, a krajšo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.