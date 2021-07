Na območju Depale vasi tekla kri, odpeljali so mlajšega moškega

V ponedeljek nekaj po 8. uri je bila policija obveščena o dogodku, v katerem je bil na območju Depale vasi poškodovan mlajši moški, ki se porezal pri delu z motorno žago.



Po do zdaj zbranih obvestilih policije je moški opravljal sečnjo grmičevja, ko mu je na strmem terenu spodrsnilo, delujoča motorna žaga pa ga je porezala. Pri tem se je lažje poškodoval.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

