Na območju celotne države kradla, tako predrzna sta bila Bolgarka in Bolgar v trgovinah

Kriminalisti Policijske postaje Maribor II so v sodelovanju s celjskimi policisti in kriminalisti v petek odvzeli prostost in odredili policijsko pridržanje za 53-letno Bolgarko in 56-letnega Bolgara, ki sta v sostorilstvu v različnih trgovinah na območju celotne države izvrševala kazniva dejanja velikih tatvin. Njun način delovanja je bil posebno predrzen v prostorih trgovin, kjer sta žrtvam iz torbic kradla denarnice ter ostale vrednejše predmete.

Policisti so pravili hišno preiskavo in zasegli skupaj 950 evrov gotovine ter ostale predmete (predvsem nakit), ki izvirajo s kaznivih dejanj, ki sta jih izvrševala. Z zbiranjem obvestil in dokazov so uspeli potrditi utemeljen sum za 7 kaznivih dejanj velikih tatvin, izvršenih na posebno predrzen način, vendar z zbiranjem obvestil še nadaljujejo, saj dvojico sumijo še nekaj tovrstnih kaznivih dejanj.

Sledila bo kazenska ovadba.