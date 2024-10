Na območju Brežic prijeli okrog 90 prebežnikov z Bližnjega vzhoda in Afrike

V četrtek, 3. oktobra, so policisti na območju PP Brežice izsledili in prijeli 26 državljanov Afganistana, 20 državljanov Sirije, 16 državljanov Egipta, šest državljanov Maroka, šest državljanov Turčije, tri državljane Somalije, tri državljane Nepala in po enega državljana Libije, Iraka, Gane in Sierra Leone.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.