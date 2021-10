Na občana padlo drevo, z njim je hudo

Včerej ob 12.45 je pri Zaplani, občina Vrhnika, pri podiranju drevesa v gozdu, drevo padlo na občana in ga huje poškodovalo.

Gasilci PGD Stara Vrhnika in Zaplana ter gorski reševalec GRS Ljubljana so občanu nudili prvo pomoč in ga prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bil prepeljan na zdravljenje v UKC Ljubljana, piše uprava za zaščito in reševanje.