Na Obali vlomili v vrtca in šolo

V Kopru so vlomili v vrtec, iz katerega so odnesli dva prenosna računalnika in tablični računalnik. Škode je za 2.000 evrov.

V pretekli noči so vlomili tudi v vrtec v Bertokih in so odtujili dva računalnika, vredna 1.000 evrov.

Pred nepridipravi ni bila to noč varna niti šola v Izoli, kamor so vlomili in ukradli orodje v vrednosti 5.000 evrov.