GROZLJIVO

Na Obali psica ugriznila sprehajalko v obraz, z njo je hudo

Ena sprehajalka je huje poškodovana.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

N. Č.
12.08.2025 ob 14:02
12.08.2025 ob 14:02
N. Č.
12.08.2025 ob 14:02
12.08.2025 ob 14:02

Poslušajte

Čas branja: 1:30 min.

Policijska uprava Koper je med vikendom obravnavala dva incidenta s pasjimi napadi, ki sta se zgodila v okolici Kopra in Izole.

Napad francoskega buldoga – ugriz v obraz

V okolici Kopra je 55-letna domačinka po naselju sprehajala psa. Ko je hodila mimo ene izmed hiš, je njen 51-letni sosed odprl vrata, iz hiše pa je pobegnila psica pasme francoski buldog in napadla psa sprehajalke.

Ko se je 55-letnica sklonila, da bi svojega psa dvignila, jo je psica ugriznila v obraz. Poškodovano so najprej odpeljali v izolsko bolnišnico, nato pa na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Policisti so lastniku psa izdali plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali (ZZZiv) in o dogodku obvestili Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Pes ugriznil drugega psa

V okolici Izole je 51-letna domačinka po kolovozu sprehajala psa, ko je brez nadzora pritekel pes, last 24-letnega moškega iz Portoroža, in ugriznil njenega psa za vrat.

Zoper lastnika bodo policisti uvedli prekrškovni postopek ter obvestili UVHVVR.

Policija znova opozarja lastnike psov, naj poskrbijo za ustrezen nadzor nad živalmi, saj lahko tudi kratka nepazljivost povzroči hude poškodbe ljudi ali drugih živali.

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

