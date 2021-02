Na Obali poostreno nad kršitelje novih omejitev

Policisti danes poostreno nadzirajo upoštevanje strožjih ukrepov v obalno-kraški regiji. Ponovno je prepovedano zbiranje ljudi, razen za 12 izjem je prepovedan tudi vstop in izstop iz regije. Zaenkrat kršitev ni bilo veliko, saj se ljudje držijo omejitev, ki so bile uvedene, je za STA dejala predstavnica koprske policijske upravePolicisti upoštevanje odlokov preverjajo na cestah in mestnih središčih. Nekaj kršitev so sicer odkrili, vendar malo, je pojasnila Leskovčeva.Za prečkanje regijske meje je v veljavi že od prej znanih 12 izjem, ni pa med njimi več tiste, ki je dovoljevala prehod zaradi obiska trgovine. Izjema tudi ni prehajanje med stalnim in začasnim prebivališčem, je na petkovi vladni novinarski konferenci povedal minister za notranje zadeveUveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. V obalni-kraški statistični regiji je prepovedano tudi zbiranje ljudi.Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, je prehajanje med obalno-kraško regijo in drugimi regijami med drugim dovoljeno z dokazilom o cepljenju, pozitivnim ali negativnim rezultatom testa na koronavirus in za prebolevnike. Posameznik mora obenem imeti s seboj dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja ene od 12 izjem, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Na policiji sicer odsvetujejo vsa nenujna potovanja na Obalo.Poostren nadzor ta konec tedna poteka tudi smučiščih, kjer ga izvajajo zdravstveni inšpektorat, inšpektorat za infrastrukturo in policija. Že v minulih dneh so inšpektorji ugotovili nekaj neskladnosti na smučiščih, med drugim pri gostinski ponudbi.