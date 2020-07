Na Obali kradejo kot srake, policija poziva k previdnosti

Policisti PU Koper so v četrtek obravnavali več primerov kraj.



Na plaži v Izoli je nekdo obiskovalcem z Bleda, medtem ko so se kopali, ukradel torbico, v kateri so bili ključi osebnega avtomobila, dokumenti denar, mobitel ... V Portorožu pa je nekdo iz apartmaja v pritličju ukradel žensko torbico z dokumenti in gotovino. Zvečer je državljan Nemčije prijavil, da mu je nekdo iz osebnega avtomobila, parkiranega v Izoli, ukradel denarnico z gotovino, dokumenti in bančnimi karticami.



»Ne pozabite na samozaščitno ravnanje. Na plažo ne nosite vrednejših predmetov, gotovine, dragih telefonov. To pustite na varnem mestu (ne na sedežu v avtomobilu!). Če imate s seboj na plaži vrednejše predmete, jih ne pustite brez nadzora,« opozarjajo policisti.