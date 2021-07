Na Obali 23-letnik z audijem bežal pred policijo

V sredo ob 22.40 so policisti v Bertokih vozili za osebnim avtomobilom audi A4, ki na znake ni ustavil. Peljal je proti Ankaranu, nato pa obrnil proti Kopru, kjer je zapeljal na parkirišče pred gostilno.



Policisti so obvladali dve osebi – 23-letnega voznika iz Kopra in 30-letnega sopotnika iz Ankarana.



Voznik ne poseduje vozniškega dovoljenja, zato so vozilo zasegli.



Sledi enotni obdolžilni predlog zaradi neupoštevanja prometne signalizacije, spremembe smeri in neuporabe smerokaza, vožnje po nasprotnem voznem pasu, neupoštevanja zvočnih in svetlobnih znakov, ki jih daje policijsko vozilo, vožnje po površini, ki ni namenjena vožnji vozil, med katere sodi vozilo, sunkovitega speljevanja in zaviranja ter vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

