Na noč čarovnic so ji strli lobanjo

»V umetni komi je na intenzivni negi v bolnišnici. Neznanci so ji razbili glavo, ima večkrat počeno lobanjo, tudi oko ima poškodovano. Verjetno so jo tolkli s pajserjem, glede na to, da so ga imeli za nasilni vstop v hišo. Njene poškodbe so tako hude, da ni šlo za kak mehki predmet. A da bi le preživela! Bog mi je dal takšno ženo. Če jo izgubim, mi ni več za živeti,« je bil ob našem obisku povsem skrušen 62-letni Milan Gornik iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju. Zvlekla se je do postelje V pripovedi se je vrnil na minulo nedeljo. Noč čarovnic je bila, ura pa večerna, zato je bi...