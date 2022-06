Na njive odlagali onesnaženo sadro, a mislili, da je apno (FOTO)

Celjski kriminalisti in policisti so v zadnjem obdobju na podlagi izdane odredbe sodišča v Slovenj Gradcu in ob usmerjanju tamkajšnjega okrožnega državnega tožilstva na širšem območju Policijske uprave Celje izvedli več hišnih in osebnih preiskav, in sicer na sedmih različnih naslovih pri štirih fizičnih in dveh pravnih osebah. Iskali so dokaze v zvezi z nedovoljenim odlaganjem več kot 500 ton sadre na kmetijskih zemljiščih na Koroškem, ki so jo kmetje raztrosili po svojih njivah in travnikih v veri, da gre za apno.

40 -krat več svinca, kot je dovoljeno, je bilo v kalcijevem sulfatu.

Kot poročajo s celjske policijske uprave (PU), gre za obsežno kriminalistično preiskavo, pri čemer so kriminalisti v sodelovanju z inšpektoratoma za okolje in prostor ter kmetijsko inšpekcijo oziroma drugimi za to pristojnimi službami z dosedanjimi zbranimi obvestili in dokazi ugotovili, da so osumljenci v sostorilstvu vsaj od konca leta 2021 in v začetku tega leta na območju Koroške na izključno kmetijska zemljišča v lasti kmetov odložili več kot 500 ton sadre pod pretvezo, da gre za apno za apnenje oziroma pH-nevtralizacijo tal.

»Na podlagi poročil pristojnih služb, ki so opravile preizkus vzorčenih tal za navedeno snov, je ugotovljeno, da gre v opisanih primerih za kalcijev sulfat, katerega bistvena značilnost je prekomerna vsebnost svinca, tudi do 40-krat več, kot je dovoljeno oziroma kot je zanj predpisana mejna vrednost za vnos v tla kot hranilo rastlinam,« pojasnjuje Milena Trbulin, predstavnica PU Celje za odnose z javnostmi.

Za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja je zagrožena zaporna kazen od 1 do 8 oziroma 12 let. FOTO: Pu Celje

Z navedenimi dejanji so osumljeni spravili v nevarnost življenje ene ali več oseb in živali oziroma povzročili resno nevarnost nastanka hude telesne poškodbe ali dejanske škode kakovosti zemlje ali vode s tem, ko so omogočili, da težke kovine preidejo v zemljo ali podtalnico in posledično v prehransko verigo, kar predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi.

Kot dodajajo, bodo po preučitvi zasežene dokumentacije, analizi pridobljenih dokazov in po prejemu vseh opravljenih analiz oziroma poročil o preskusu vzorčenih snovi na pristojno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu zoper osumljene poslali kazensko ovadbo. Za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let oziroma do dvanajstih let, če bi imelo to dejanje za posledico smrt ene ali več oseb.