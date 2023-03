Mimoidoči zagledal obolelo osebo, jo oživljal, a je umrla

V četrtek ob 16.52 je na težko dostopnem terenu v naselju Podrečje, občina Domžale, nenadno obolela oseba. Očividec ji je pomagal z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Domžale, gorskih reševalcev Postaje GRS Kamnik in gasilcev CZR Domžale. Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka, poroča Uprava za zaščito in reševanje,

Gasilci in gorski reševalci so jo po zahtevnem terenu prenesli do ceste in jo predali pristojni službi.