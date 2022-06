V nedeljo popoldne umrl na Golici

Včeraj ob 13.30 je na Golici s poti padel odrasel moški. Zaradi hudih poškodb je umrl po prevračanju po zelo strmem in drsečem pobočju. Tuja krivda pri ogledu kraja nesreče ni bila ugotovljena. Moški je bil ustrezno opremljen in se je vračal v dolino. Jeseniški gorski reševalci so s klasično tehniko opravili daljši dvig pokojnika po zahtevnem terenu do koče na Golici, kjer je bil nato dvignjen še v helikopter Slovenske vojske in odpeljan v dolino, poroča PU Kranj.

Policija opozarja

Dežurna ekipa za helikoptersko reševanje in gorski reševalci na tleh so včeraj popoldne opravili serijo petih zaporednih intervencij. V prvi je sodeloval policijski helikopter, v preostalih štirih pa vojaški.

Okoli 12. ure je na alpinistko v plezalni steni gore Vežica v Kamniški Bistrici padlo kamenje in jo poškodovalo po roki. Policijski helikopter je njo in soplezalko dvignil in ju predal kamniškim gorskim reševalcem.

Okoli 13.45 se je na Šmarni gori pri padcu poškodovala pohodnica. Z glavo je udarila ob tla. V intervenciji so sodelovali še gasilci in reševalec. S helikopterjem je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo.

»Opozarjamo na previdnost v gorah in pri vzponih v plezalnih smereh. Najpogostejši vzroki za nesreče so padci in zdrsi ter padajoče kamenje in odlomi skal, kar so vse tudi vzroki za včerajšnje nesreče.«

Ob 15.30 je ekipa z vojaškim helikopterjem v zdravstveno ustanovo s Krnskih jezer prepeljala moškega z zdravstvenimi težavami.

Na Debeli peči pa je ekipa ob 17.30 reševala še alpinista, na katerega je enako kot v prvi intervenciji padla skala in ga poškodovala. Helikopter je s kraja odpeljal njega in soplezalca, ki ni bil poškodovan. V ekipi za helikoptersko reševanje je bil poleg zdravnika in reševalca letalca tudi policist gorske policijske enote.