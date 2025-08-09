NEMUDOMA PRIŠLI GASILCI IN POTAPLJAČI

Na Muri prišlo do nesreče: prevrnil se je čoln z devetimi potniki (FOTO)

Mimogrede so osebe v čoln vstopile v naselju Petanjci, kot je sporočila Suzana Rauš.
Fotografija: Iz čolna se je vseh devet oseb uspešno rešilo in so nepoškodovani. FOTO: Oste Bakal
Odpri galerijo
Iz čolna se je vseh devet oseb uspešno rešilo in so nepoškodovani. FOTO: Oste Bakal

O. B.
09.08.2025 ob 19:15
09.08.2025 ob 19:18
O. B.
09.08.2025 ob 19:15
09.08.2025 ob 19:18

Poslušajte

Čas branja: 0:55 min.

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so bili danes, ob 17.23 uri obveščeni, da se je na reki Muri pri kraju Mota po trčenju v drevo prevrnil čoln z devetimi osebami. Po prvih zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je čoln na reki Muri v bližini Tinekovega broda (med Melinci in Gornjo Bistrico) približno 4 metre od brežine trčil v podrto drevo in se prevrnil.

FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal

Iz čolna se je vseh devet oseb uspešno rešilo in so nepoškodovani. Mimogrede so osebe v čoln vstopile v naselju Petanjci, kot je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota. Kljub vsemu so na kraj nemudoma prispeli tudi gasilci in potapljači, če bi prišlo do česa še hujšega.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nesreča čoln Mura

Priporočamo

Bo letošnja zima močno zasnežena? Tako pravijo prve napovedi
Na Muri prišlo do nesreče: prevrnil se je čoln z devetimi potniki (FOTO)
Tragedija v kampu: padajoče drevo ubilo mamo in dojenčka
Dončićeva Anamaria se je pokazala brez ličil, ljudje pa navdušeni (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Bo letošnja zima močno zasnežena? Tako pravijo prve napovedi
Na Muri prišlo do nesreče: prevrnil se je čoln z devetimi potniki (FOTO)
Tragedija v kampu: padajoče drevo ubilo mamo in dojenčka
Dončićeva Anamaria se je pokazala brez ličil, ljudje pa navdušeni (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.