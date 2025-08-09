Na Muri prišlo do nesreče: prevrnil se je čoln z devetimi potniki (FOTO)

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so bili danes, ob 17.23 uri obveščeni, da se je na reki Muri pri kraju Mota po trčenju v drevo prevrnil čoln z devetimi osebami. Po prvih zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je čoln na reki Muri v bližini Tinekovega broda (med Melinci in Gornjo Bistrico) približno 4 metre od brežine trčil v podrto drevo in se prevrnil.

FOTO: Oste Bakal

Iz čolna se je vseh devet oseb uspešno rešilo in so nepoškodovani. Mimogrede so osebe v čoln vstopile v naselju Petanjci, kot je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota. Kljub vsemu so na kraj nemudoma prispeli tudi gasilci in potapljači, če bi prišlo do česa še hujšega.