Na motorju sta 21 in 25-letnik sta streljala v zrak

Eno leto in pol bosta za zapahi o prvovrstni neumnosti, ki sta si jo privoščila, premišljevala 21-letni Ljubljančanin 25-letni državljan BiH, doma iz Bihaća. Poročali smo že, da sta za odkritje več kilogramov trave 10. septembra lani poskrbela kar sama, saj so policisti prejeli klic, da se na cesti med Trzinom in Domžalami na motorju pelje dvojica, pri tem pa so odjeknili streli. Na kraj dogodka so poslali več patrulj in policiste, oblečene v zaščitne jopiče. Ujeli so dvojico in pri njiju odkrili 4039,61 grama konoplje ter 80 gramov heroina. In čeprav je streljanje privedlo do prijetja, pa je to zdaj celo edini očitek tožilstva, za katerega sta bila oproščena.Dvojica je na sodišču namreč priznala pečanje z mamili, Torić tudi promet z orožjem, saj je glock z zbrušenimi serijskimi številkami pripadal njemu, Ramić pa še veliko tatvino (skupaj s tem postopkom so namreč združili še enega od več drugih, ki potekajo zoper njega). Ker očitka povzročitve splošne nevarnosti nista priznala, pa je za ta del steklo redno sojenje. Torić se je branil z molkom, Ramić, ki je v preiskavi večji del dogajanja zvalil na pajdaša, pa je na glavni obravnavi obrnil ploščo in streljanje prevzel nase, čeprav kaznivega dejanja še vedno ni priznal. Kot je povedal v zagovoru, je streljal, ker je bil »zadet«, a ni nikogar ogrozil. Stoodstotno pa je prepričan, da ni streljal Torić.Tožilstvo je vztrajalo pri krivdi obtoženih, ki naj bi brezglavo streljala sredi belega dne v bližini hiš in na cesti, na kateri je po splošnem znanem dejstvu popoldne tudi gneča, in bi odbita krogla lahko koga zadela. Po mnenju tožilkeje za to kaznivo dejanje dovolj sama povzročitev nevarnosti in ne nastanek poškodb. Za oba je predlagala pet mesecev zapora za povzročitev splošne nevarnosti, za drogo leto in dva meseca zapora, še pol leta za Ramića zaradi velike tatvine oziroma vloma, za Torića pa pol leta zaradi orožja.Obramba pa je opozarjala, da jima krivda za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti ni dokazana. Po besedah, Torićevega zagovornika, ni dokazov, da bi zaradi streljanja nastala »konkretna nevarnost,« opis kaznivega dejanja bi po njegovem moral vsebovati vsaj smer streljanja. Sicer bi po njegovih besedah »na vsaki balkanski poroki, kjer se strelja v zrak, lahko govorili o kaznivem dejanju«. Ni bilo namreč jasno, v katero smer je strelec usmeril pištolo, ko je sprožil; ali jo je naperil proti hišam v Depali vasi ali je streljal proti polju. Poleg tega po njegovem ni prav nobenega dokaza, da je streljal prav Torić., ki zagovarja Ramića, je prav tako poudaril, da tožilstvo niti ne zatrjuje, da so bili v bližini ljudje, tudi policija ni ugotovila, da bi bil tam kdo, ki bi lahko bil ogrožen. Le to, da se je vse skupaj odvijalo v bližini hiš, in ugibanje o tem, koga bi lahko krogla zadela, pa po njegovem ni dovolj. Po besedah odvetnika ni dokazov, da je v njih sploh kdo prebival, saj bi denimo »v kateri od hiš v resnici lahko bil le laboratorij za gojenje konoplje in bi s streljanjem le pripomogli k razjasnitvi kaznivega dejanja«.Sodnikse je strinjal z obrambo, da bi morala biti dokazana konkretna in ne le teoretična nevarnost za ljudi, zato je obtožena v tem delu oprostil. Več bi o tem morda lahko povedal prijavitelj, vendar je v klicu na policijo želel ostati anonimen. Je pa sodnik v celoti sledil tožilki v preostalem delu in obtoženima podaljšal pripor. Ramić bo moral vrniti tudi 1000 evrov zaradi škode, ki jo je povzročil z vlomom, ko je iz nekega kombija ukradel orodje. Sodnik je oba oprostil stroškov postopka.