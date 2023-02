»Med podiranjem dreves je eno drevo padlo nanj. Na kraju nesreče so mu pomagali gorski reševalci, gasilci in zdravstveno osebje,« so pojasnili na PU Kranj in dodali, da je po njihovih podatkih huje poškodovan.

»V zdravstveno ustanovo ga je odpeljal helikopter slovenske policije. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« so dodali.