Na mejo s Slovenijo prišla pijana kot čep, zanjo se ni dobro končalo

Policisti so na mejnem prehodu Obrežje v soboto zvečer ustavili 48-letno voznico osebnega vozila, ki je z nezanesljivo vožnjo vzbudila sum, da vozi pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 0,97 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar ustreza približno 2 grama alkohola na kilogram krvi.

Policisti so voznici odvzeli prostost in jo odpeljali v pridržanje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zoper njo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog, poroča novomeška policijska uprava.