Na meji ujeli Slovenca (38), ki je moškemu v glavo izstrelil rafal

Precej Slovenk in Slovencev je letos bentilo nad čakanjem na mejnih prehodih, ki je po epidemiji korone še daljše kot sicer. A obmejni organi imajo – ob bolezni – še druge razloge za kontrole: tako so iz primorsko-goranske policijske uprave s sedežem v Reki na Hrvaškem prejšnji mesec sporočili, da so v redni kontroli potnikov na mejnem prehodu Rupa (oziroma Jelšane na naši strani) prestregli 38-letnega slovenskega državljana, za katerim je evropski priporni nalog razpisalo norveško sodišče. Slovenca so prijeli 16. julija, natanko teden dni zatem pa so ga že poslali na evropski seve...