Na mariborskem sodišču sojenje Anji za uboj moža: roko ji je priprl z vrati omare in jo lasal

Na mariborskem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnava na sojenju obtoženi za uboj moža maja 2022 v Valvasorjevi ulici v Mariboru. Na predobravnavnem naroku oktobra lani je zanikala očitano krivdo in danes ni želela ničesar dodati. Zaslišanje prič se bo začelo 12. marca.

Obtožnica takrat 31-letno Anjo Repnik Berša bremeni, da se je znesla nad pet let starejšim partnerjem Lulzimom Beršo. Po navedbah okrožne državne tožilke Nevenke Berdnik ga je 29. maja 2022 okoli 22. ure v pritličju stanovanjske hiše v Valvasorjevi ulici zaradi psihičnega in fizičnega nasilja zabodla z nožem v prsni koš. Nato se je on z avtomobilom odpeljal proti kliničnemu centru, a je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drevo in tovorno vozilo, tam pa izkrvavel.

Ni ga nameravala ubiti

Na predobravnavnem naroku je obtožena dejala, da partnerja ni nikoli nameravala ubiti, temveč je le branila sebe in otroka. Danes na začetku glavne obravnave ni povedala ničesar dodatnega. Kot je dejal njen zagovornik Miha Žinkovič, zaenkrat ne bo dopolnjevala svojega zagovora niti odgovarjala na vprašanja, bo pa to storila v nadaljevanju postopka.

Sklicevala se je na zagovor, ki ga je podala v fazi preiskave septembra 2022, zato je predsednica senata Nina Grdinić prebrala vsebino tega zagovora. Pred preiskovalnim sodnikom je obtožena povedala, da je moža spoznala leta 2009. Vedela je, da je imel v preteklosti težave s čezmernim pitjem alkohola, a v tistem obdobju naj bi bil abstinent. Kot je dejala, se je temu prilagodila in tudi sama ni pila.

Med bolniško je pil tudi doma

Nekaj let pozneje je mož po besedah obtožene začel spet piti, najbolj po tistem, ko je imel domnevne težave v službi. Vzporedno se je stopnjevalo njegovo agresivno vedenje, a je obljubljal, da se bo poboljšal. Ko je nastopil bolniško, je pil tudi doma, a skrivaj. Ko se je poskušala o tem pogovoriti z njim, je bil jezen nanjo. Pripovedoval naj bi ji tudi o zarotah, da so mu vdrli v delavnico in ukradli denar, a po mnenju obtožene je ta denar zapravil za pijačo. V delavnici je namreč našla prazne steklenice in račune za pijačo.

Ker je imel njegov oče psihične težave, je sklepala, da ga mučijo travme iz otroštva, zato je prosila za pregled pri psihiatru, a se on ni odločil za to. Ko ji je zaprl roko v omaro in jo lasal, se je prvič ustrašila za življenje in ga udarila. V dveh mesecih pred njegovo smrtjo ga je dvakrat prijavila policiji zaradi nasilja nad njo.

Pokojnikova mama ji ni znala pomagati

V preiskavi je obtožena še povedala, da je o moževem nasilnem vedenju govorila z njegovo materjo, a ji ni znala pomagati. Drugim se o tem ni zaupala, ker jo je bilo sram, je še dejala.

V nadaljevanju bo sodišče med drugim zaslišalo kot priče pokojnikovo mater ter druge sorodnike in znance. Tožilstvo je danes dodatno predlagalo še neposredno zaslišanje sodnih izvedencev psihiatra Petra Preglja in patologa Petra Kadiša, čemur je sodni senat prav tako ugodil.

Tožilstvo obtoženi očita kaznivo dejanje uboja, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora. Po ocenah njenega zagovornika pa bi ji lahko očitali kvečjemu uboj na mah ali težke telesne poškodbe, saj da je moža zabodla hipno, potem ko ji je grozil s smrtjo, tudi smrtjo njunih otrok.