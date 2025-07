Na lokalni cesti prišlo do prometne nesreče, motorist umrl na kraju

V prometni nesreči, ki se je okoli 15. ure zgodila na lokalni cesti od naselja Knej proti Stopam na območju Ribnice, je umrl 50-letni britanski motorist, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zaradi neprilagojene hitrosti je padel, zdrsel s ceste in trčil v kovinsko ograjo mostu. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.