Na ljubljanskih ulicah 10.000 protestnikov: toliko kršitev je zaznala policija

Center Ljubljane je bil poln ljudi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Policisti so torkov praznični dan na območju centra Ljubljane varovali neprijavljen shod. Kot so sporočili iz ljubljanske policijske uprave, se je okoli 17. uri se je na Prešernovem trgu zbralo okoli 10 000 protestnikov, ki so nato odšli po ulicah mesta Ljubljana pred poslopje vlade, nato pa se je shod okoli 19.30 ure zaključil na Trgu republike.Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.Pri varovanju shoda so policisti do sedaj ugotovili 45 kršitev Zakona o nalezljivih boleznih (od tega je izrečenih 33 opozoril, ostali prekrškovni postopki še potekajo), eno kršitev javnega reda in miru in eno kršitev cestnoprometnih predpisov. Nadaljuje se zbiranje obvestil glede dogodka in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepano v skladu z zakonodajo.