Na Ljubljanski cesti je padel s strehe

Danes ob 11.11 se je na Ljubljanski cesti na Rakeku, občina Cerknica, pri padcu s strehe pomožnega objekta poškodoval občan.



Prvi posredovalci AED Cerknica in gasilci PGD Rakek so zavarovali kraj dogodka ter do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč poškodovanemu.



Reševalci iz Cerknice so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: