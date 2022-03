Na sodišču v Ljubljani zatulile sirene, vsi zbežali, prišla policija (FOTO)

Po naših informacijah so se v sodni palači v Ljubljani, v kateri se nahajajo okrožno, višje in vrhovno sodišče, okoli 9.30 oglasili alarmi. Okoli sto ljudi, ki so takrat bili v stavbi, je moralo objekt zapustiti. Policisti so s policijskim trakom onemogočili vstop v sodišče.

Z ljubljanske policije so nam potrdili, da je šlo za nevarni predmet. Kot nam je uspelo izvedeti, grožnje z bombo. »Okoli 9. ure so prejeli anonimno obvestilo, da se v stavbi sodišča nahajajo nevarni predmeti. Iz preventivnih razlogov so stavbe sodišča v Ljubljani izpraznjene,« so zapisali v policijskem poročilu.

Delo sodišča se je po dobrih dveh urah nadaljevalo. Kot kaže, je šlo za lažni prepah, saj policija pri pregledu stavbe ni našla eksplozivnega telesa. Sodne obravnave, ki so bile zaradi evakuacije prekinjene, se že nadaljujejo.

FOTO: A. B.