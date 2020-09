Na livadi zgorela dva avtomobila

Ob 1.10 je Na livadi v Ajdovščini zagorelo osebno vozilo. Poklicni gasilci GRC Ajdovščina so intervenirali, vseeno pa sta zgoreli dve osebni vozili. Policija raziskuje vzrok požara, so pa bili zaradi požara ožgani še nadstrešek, vhodna vrata bloka in betonski nosilci pri bloku, poroča PU Nova Gorica.



Prejšnji petek ob 2.40 so na parkirišču na Grivški poti v Ajdovščini že gorela osebna vozila. Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina in PGD Ajdovščina ter požar, ki je uničil štiri osebna vozila in pet komunalnih zabojnikov, pogasili.