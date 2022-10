Na leto pogrešajo med 400 in 600 ljudi

Groza, strah, stres, nemoč, ki jih ob izginotju otroka doživijo starši oziroma bližnji, so bržkone nepredstavljivi. Prav zato je pomemben hiter in strokoven odziv, največkrat so to v prvi vrsti policisti, v nadaljevanju pa se v iskanje vključijo od gasilcev, lovcev do raznih društev.

Pri seksualnih deliktih bolj velja, da so za otroke nevarni ljudje, ki so jim blizu, ne pa neznanci.

V naši deželi se vsak dan vsaj za enim človekom izgubi vsaka sled, na leto pa jih pogrešajo kar nekje med 400 in 600. Med njimi so tudi ranljivejši, to so otroci, mladostniki (teh je približno tretjina) in starejši; ti večkrat odtavajo zaradi demence ali drugih zdravstvenih težav.

Zgodbe za paniko

A je pomirjajoč podatek, da kakšnih 80 odstotkov pogrešanih izsledijo že prvi dan, kakor tudi, da jih je izjemno malo žrtev kaznivih dejanj. »A ne glede na ugodne podatke za Slovenijo vsakršno prijavo vzamemo z vso resnostjo in skrbnostjo,« pravi Damjan Miklič, vodja oddelka za krvne in seksualne delikte na upravi kriminalistične policije ter vodja mreže policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe. Prav po njegovi zaslugi oziroma zaslugi njegovih kolegov s slovenske policije, smo slišali iz ust Franka Hoena, ustanovitelja in predsednika evropske fundacije za pogrešane otroke Amber Alert Europe, bo v Evropi rešenih na tisoče ljudi. V mislih je imel zagnanost, še iz časa lanskega predsedovanja Slovenije Svetu EU, saj so naši policisti z Mikličem na čelu prevzeli vajeti policijskih strokovnjakov iz celotne Evrope za pogrešane osebe.

Frank Hoen ni skrival navduženja nad angažiranostjo naše policije.

Prav je, da se o tej tematiki govori in opozarja tako otroke kot odrasle, a včasih zgodbe, ki so iz takšnega ali drugačnega razloga povsem za lase privlečene, v družbi povzročajo tudi škodo in nepotrebno paniko. Ena med temi je famozni beli kombi, iz katerega vsake toliko na različnih koncih Slovenije neznanec z bomboni v rokah otroka vabi k sebi.

Daleč od filmskih prizorov

»Nikoli ga nismo odkrili in nikoli se ob preverjanju ni izkazalo, da to drži. Pri seksualnih deliktih bolj velja, da so za otroke nevarni ljudje, ki so jim blizu, ne pa neznanci,« izpostavi Miklič. Za neresnične je označil tudi govorice, da je v katerem od trgovskih središč otrok nenadoma izginil, čez nekaj minut pa so ga našli v prostorih stranišča, ko je bil že postrižen in pobarvan, češ da so mu to storili ugrabitelji, da bi lažje prikrili njegovo identiteto.

Facebook k nam po nasvet Med vrsto tujih strokovnjakov in drugih gostov pri nas je tudi Emily Vacher iz družbe Meta, ki ima med drugim pod okriljem družabni omrežji facebook in instagram. Ta je razkrila: »Z vašim ministrstvom za notranje zadeve in policijo imamo pomembne pogovore tem, da bi vzpostavili sodelovanje med Amber Alert Europe in Meto, predvsem v smislu povezovanja izmenjav informacij o pogrešanih osebah na facebooku in instagramu.«

Emily Vacher iz družbe Meta je povedala o načrtih facebooka in instagrama na področju iskanja pogrešanih.

Druga, prav tako že ponarodela, je, da mora, tu imajo gotovo velik vpliv filmskih prizori, od pogrešanja do začetka iskanja miniti vsaj 24 ur. »Tega v praksi nikoli ni bilo. Seveda se naše aktivnosti razlikujejo od tega, kdo je pogrešan, kje in vrste drugih okoliščin, pa vendar, naše mnenje je ravno nasprotno. Prijava naj bo podana čim prej, da lahko začnemo ukrepati,« Damjan Miklič poziva vse.

Damjan Miklič je slovensko policijo popeljal v sam svetovni vrh pri iskanju otrok.

In da bo čim več takšnih zgodb s srečnim koncem, ravno te dni v središču Ljubljane primere dobrih praks in predvsem vse mogoče izkušnje, te so gotovo pestre, pretresajo strokovnjaki s stare celine in širše, saj v Evropi letno pogrešajo kar okoli 300.000 otrok.