Na lepilnem traku zelo malo sledi

Odvetnik: »Oškodovanka je izjemno zainteresirana, da bi bil moj klient kaznovan.«

Na celjskem sodišču se nadaljuje ponovljeno sojenje domnevnemu ugrabitelju, ki naj bi 20. aprila 2018 v večernih urah na silo zvabil v svoj avto, Celjanom bolj poznano kot nekdanjo direktorico družbe Nepremičnine.Odpeljal jo je v prazen objekt na območju Lešja pri Vojniku in jo prav po filmsko zvezal z lepilnim trakom ob stol ter ji grozil, po nekaj urah pa tudi odvezal in celo odpeljal nazaj v Celje. Pri tem pa ji zagrozil, naj nikar ne hodi na policijo, če noče imeti dodatnih težav.Njun spor ima dolgo brado, saj sta se zunajzakonska nekdanja partnerja že nekaj let pred tem dogodkom pravdala za nepremičnino, za katero oškodovanka trdi, da jo je zgradila sama s svojim denarjem, obdolženi Mrkun pa ravno obratno. Grozil pa naj bi ji zato, ker je sodišče dokončno nepremičnino prisodilo oškodovanki, Mrkun pa naj bi z grožnjami poskušal doseči, da bi jo kljub vsemu prepustila njemu. Ker oškodovanka dejanja ni še isto noč prijavila policiji, temveč je to storila šele naslednji dan, so tudi kriminalisti ogled opravili šele po tistem, ko so dobili obvestilo, kaj naj bi se dogajalo v Lešju.V preiskavi so med drugim zasegli lepilni trak, ki je bil zlepljen v kepo v prostoru, kjer naj bi se zgodilo izsiljevanje. Poslali so ga v forenzični laboratorij in forenziki so iskali morebitne sledi jopice oškodovanke ter njenih hlač. A so našli izjemno malo sledi DNK oškodovanke, kar zdaj bega tudi sodnico. Zato je na sodišče ponovno povabila oba zaposlena iz forenzičnega laboratorija in jima zastavila nekaj vprašanj. Še več pa jih je zanju imela oškodovanka. Ta je želela na vsak način od njiju izvedeti, če je mogoče, da bi se lepilni trak kakor koli kontaminiral.Prav tako bo sodnica še enkrat na sodišče povabila kriminaliste, ki so opravljali ogled kraja dejanja, zato se tudi tokrat sojenje še ni prevesilo v sklepni del. Nadaljevalo se bo oktobra.Je pa Mrkunov zagovornikna koncu dejal, da je oškodovanka izjemno zainteresirana, da bi bil njegov klient kaznovan, in da zato uporablja vse mogoče manipulacije. Med drugim je, je dejal, nezakonito prišla do listin v zvezi z odvzemom orožne listine, čeprav ni bila stranka v postopku.