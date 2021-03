Na Krvavcu trčila smučarja, odpeljal ju je helikopter

Na Krvavcu sta včeraj okoli 13. ure trčila smučar in smučarka na progi mimo TV-stolpa, so sporočili iz PU Kranj. Na pomoč so poklicali helikopter SV, s katerim so ju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, prosijo pa morebitne priče za informacije na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.



Policija tudi poziva k upoštevanju pravil varnega smučanja glede hitrosti, razdalje in ustavljanja. Smučarji naj za svojo varnost uporabljajo zaščitno opremo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: