Na Krvavcu prebil ograjo, z njim je hudo. Huda nesreča otroka tudi na Soriški Planini

Kranjski policisti so v petek nekaj čez 13.30 obravnavali trk dveh smučarjev. Smučarka je bila telesno poškodovana in je bila v zdravstveno ustanovo odpeljana s posadko helikopterja Slovenske vojske. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.

Kranjski policisti so v soboto nekaj pred 11. uro obravnavali padec 38-letnega tujega smučarja, ki je po smučišču na območju Krvavca zapeljal v varovalno ograjo, jo prebil in si ob padcu poškodoval nogo. Smučarju je na kraju nudilo pomoč zdravstveno osebje in nadzornik na smučišču, reševalci GRS Kranj ter ga transportirali do primernega mesta, od koder je bil na nadaljnji pregled v zdravstveno ustanovo odpeljan s posadko helikopterja Slovenske vojske.

Škofjeloški policisti so bili v soboto nekaj čez 14. uro obveščeni o poškodbi otroka med smučanjem na Soriški Planini. Skupaj z očetom sta zapeljala izven urejene smučarske proge, pri tem pa je otrok padel in se telesno poškodoval. Otroku je na kraju nudilo pomoč zdravstveno osebje in nadzornik na smučišču, reševalci GRS Škofja Loka ter ga transportirali do primernega mesta, od koder je bil na nadaljnji pregled v zdravstveno ustanovo odpeljan s posadko helikopterja Slovenske vojske.