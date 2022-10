Na kranjski osnovni šoli se je udrl strop

Danes ob 9.14 se je na Kidričevi cesti v Kranju v telovadnici osnovne šole udrl strop. Gasilci GARS Kranj so se s pomočjo avtolestve dvignili na streho telovadnice in jo preverili. Obveščeni so bili CZ Kranj, policija in župan, poroča uprava za zaščito in reševanje.