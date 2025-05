Na kraj prišli pirotehniki, nevarno najdbo odpeljali na varno

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so bili v petek obveščeni o najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva iz časa druge svetovne vojne na območju občine Podlehnik. Policisti policijske postaje Podlehnik so preko noči kraj najdbe zavarovali. Danes pa so na kraj prišli pirotehniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Vzhodno Štajerske regije in najdeno protitankovsko mino iz časa 2. svetovne vojne odpeljali na varno.