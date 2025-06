Zavrelo med ljudmi, na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj in vodnik službenega psa

Škofjeloški policisti so bili v soboto nekaj čez 19. uro obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Žirov. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je bilo sporu in pretepu udeleženih več oseb, med njimi naj bi bila ena oseba lahko telesno poškodovana in je zdravniško pomoč poiskala sama.

Ob prihodu policistov na kraj določenih udeležencev ni bilo več na kraju, prav tako kršitev ni več trajala. Policisti o kršitvi javnega reda in miru intenzivno zbirajo obvestila o vseh udeležencih in okoliščinah dogodka in bodo po vseh zbranih obvestilih izvedli ustrezne prekrškovne ali predkazenske postopke.

Policisti zbirajo obvestila

Jeseniški policisti so bili v soboto nekaj pred 23. uro obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Jesenic. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je bilo sporu in pretepu udeleženih več oseb, med njimi naj bi bile štiri osebe lahko telesno poškodovane in niso potrebovale zdravniške pomoči.

Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj in vodnik službenega psa. Ob prihodu policistov na kraj določenih udeležencev ni bilo več na kraju, prav tako kršitev ni več trajala. Policisti o kršitvi javnega reda in miru intenzivno zbirajo obvestila o vseh udeležencih in okoliščinah dogodka in bodo po vseh zbranih obvestilih izvedli ustrezne prekrškovne ali predkazenske postopke.

Na kraju tudi varnostniki zasebne varnostne službe

Blejski policisti so bili v nedeljo, 15. junija, okoli 1.45 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v centru Bleda. Po do sedaj zbranih obvestilih je prišlo do spora in pretepa med več osebami. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj in vodnik službenega psa.

Ob prihodu policistov na kraj določenih udeležencev ni bilo več na kraju, prav tako kršitev ni več trajala. Na kraju so bili tudi varnostniki zasebne varnostne službe, ki so opravljali naloge na tem območju. Policisti o kršitvi javnega reda in miru intenzivno zbirajo obvestila o vseh udeležencih in okoliščinah dogodka in bodo po vseh zbranih obvestilih izvedli ustrezne prekrškovne ali predkazenske postopke. V dogodku nihče ni bil telesno poškodovan.