Na kombiju so bile avstrijske tablice, v njem pa ... (FOTO)

Policisti PPIU Maribor so v torek zvečer na avtocesti A5 zaradi suma, da se v vozilu prevažajo nelegalni prebežniki, ustavili kombi avstrijskih registrskih oznak, ki je peljal iz smeri Lenarta proti Mariboru.

»Pri pregledu tovornega dela vozila, ki ga je vozil državljan Sirije, je bilo ugotovljeno, da voznik v tovornem delu prevaža 17 tujcev. Tujci, sicer državljani Afganistana in Iraka, so zaprosili za mednarodno zaščito in bili odpeljani v azilni dom,« pišejo v poročilu PU Maribor.

Vozniku je bila zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja državne meje (po 308. členu KZ -1) odvzeta prostost. Kriminalisti bodo osumljenega po vseh zbranih obvestilih ter dokazih s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru.