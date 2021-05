Na kolo s 3,5 promila

V ponedeljek okoli 20.30 je v Celju pri vožnji z Mariborske na Podjavorškovo ulico padel 52-letni kolesar, ki je imel v krvi dobrih 3,5 promila alkohola. Pri padcu se je lažje poškodoval.



Ker je 52-letnik v bolnišnici, kamor so ga po nesreči odpeljali, kršil javni red in mir, so ga pridržali do streznitve, so sporočili iz PU Celje.

