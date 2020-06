Na kolesarja je sredi ceste zgrmelo drevo

Mimoidoči so mu takoj omogočili senco, ga polivali z vodo in bodrili do prihoda reševalcev. FOTO: Marko Feist

Promet na glavni cesti med gorenjskima krajema Na Logu in Poljane je včeraj za nekaj minut povsem zastal. Kriva je bila zares nenavadna nesreča, v kateri jo je huje skupil starejši kolesar. Ta je, kot smo lahko videli že od daleč, ležal na tleh na voznem pasu proti Gorenji vasi, na njem pa je ležalo posušeno drevesno deblo premera kakšnih 15 centimetrov.In bolj smo se bližali kraju nesreče, bolj je postajalo jasno, da je nesrečo zakrivilo prav drevo. »Ja, drevo je padlo na kolesarja,« pove mimoidoči. To nam potrdi tudi poškodovani, ki je zaradi bolečin komaj sedel, saj ga je ves čas s hrbtom in sedeč na tleh podpiral eden od moških, ki so se po naključju znašli tam. Kolesar je še potožil, da ne more dvigniti roke oziroma da ga zelo boli, bil pa je tudi popraskan. Na kratko nam je povedal le, da je, ravno ko se je pripeljal s kolesom, nanj padlo suho drevo. Nato so že prispeli reševalci, ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.Dogodek so potrdili na kranjski policijski upravi. Kot so nam povedali, je na kolesarja padlo suho drevo in ga poškodovalo. Zatem so ga reševalci odpeljali v zdravstveno ustanovo. Podatka, kako hudo je poškodovan, še niso imeli. Dodali so, da bodo policisti ugotavljali še druga dejstva, in sicer glede odgovornosti vzdrževalca ceste. Torej, ali bi bil lahko ta odgovoren za to, da ni odstranil nevarnega drevesa. Če bo odgovor pritrdilen, bodo zoper vzdrževalca ceste spisali kazensko ovadbo. Če pa je šlo res le za golo naključje, bodo sestavili poročilo in primer končali.