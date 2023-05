Na Kobariškem se je huje poškodoval kolesar, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC

V ponedeljek ob 16:46, je bila Policija obveščena o prometni nesreči III. kategorije zaradi neprilagojene hitrosti v neposredni bližini vasi Podbela v občini Kobarid, kjer je padel in se poškodoval tuj kolesar.

Po do zdaj zbranih podatkih se je 63–letni kolesar, državljan Nemčije, peljal po regionalni cesti iz Borjane proti naselju Podbela. Bil je v skupini še treh kolesarjev. Približno 30 metrov pred naseljem Podbela je nemški kolesar iz neznanega vzroka izgubil nadzor nad vožnjo in posledično padel po vozišču, nato pa z glavo zadel ob robnik vozišča. Glede na prve ugotovitve je 63-letni kolesar utrpel predvidoma hude telesne poškodbe, med vožnjo s kolesom ni uporabljal zaščitne čelade.

Poleg policistov PP Bovec so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Kobarid in Breginj, ki so zavarovali kraj dogodka in poškodovancu nudili prvo pomoč vse do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin. Kasneje so hudo poškodovanega kolesarja prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.