Na Kobariškem padel in se huje poškodoval avstrijski kolesar

Danes, 22. junija, ob 7.31, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili, da je na cesti med Kobaridom in Robičem v občini Kobarid padel in se poškodoval tuji kolesar.

Poleg policistov so bili na kraj napoteni tudi reševalci NMP ZD Tolmin. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 53-letni kolesar, državljan Avstrije, v skupini še treh kolesarjev s cestnimi kolesi vozil kot zadnji v koloni v smeri Robiča. Omenjena skupina kolesarjev je danes v zgodnjih jutranjih štartala iz Beljaka v Avstriji in nadaljevala pot čez Predel do Kobarida in nato proti Robiču.

Iz zaenkrat še neznanega razloga padel

Med vožnjo v omenjeni smeri je izkušen avstrijski kolesar iz zaenkrat še neznanega razloga padel in se predvidoma huje poškodoval, saj ima poškodbo glave. Med vožnjo je uporabljal kolesarsko zaščitno čelado.

Glede na sedanje ugotovitve so policisti PP Bovec tujo krivdo izključili. Kasneje so poškodovanca s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.