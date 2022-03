Na Kletarski ulici zagorel modem, dve osebi potrebovali zdravniško pomoč

Uprava za zaščito in reševanje poroča o dveh nočnih požarih v stanovanjskih stavbah.

Ob 4.23 je na Kletarski ulici v Mariboru zagorel usmerjevalnik za internetno povezavo v stanovanjskem objektu. Lastniki so sami začeli gasiti že pred prihodom gasilcev JZ GB Maribor in PGD Maribor mesto, ki so požar dokončno pogasili, iznesli pogorele dele, prezračili celoten objekt, pregledali prostore z detektorjem nevarnih plinov in nudili prvo pomoč osebama do prihoda reševalcev. Ti so osebi, ki sta bili izpostavljeni dimu, na kraju dokončno oskrbeli in eno prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Maribor.

Le deset minut kasneje pa je na Samostanski ulici v Radljah ob Dravi zagorelo v kletnih prostorih stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so pogasili požar, iz objekta umaknili osebi in prezračili prostore. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so zaradi vdihanega dima eno osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.