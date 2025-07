Na javni prireditvi na Tolminskem posredovali policisti Enote vodnikov službenih psov

Policisti Enote vodnikov službenih psov Miren – SUP PU Nova Gorica so včeraj, 11. julija v poznih večernih urah, na večji javni prireditvi na Tolminskem imeli v postopku dva tujca, in sicer 30-letno državljanko Avstrije in 40-letnega državljana Francije.

Policisti so avstrijski državljanki v postopku zasegli manjšo količino bele prašnate snovi, francoskemu državljanu pa manjšo količino rožnatih kristalov zaradi suma, da gre za posest prepovedane droge.

Zasežene snovi so bile poslane na nadaljnjo analizo in če bo slednja potrdila, da gre v obeh primerih za prepovedano drogo, bo zoper tuje državljane uveden prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.