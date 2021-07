Na izpit s ponarejenim covid testom, grozi jima zapor

Policiste so včeraj in danes iz Izpitnega centra na Ljubečni obvestili, da sta dva kandidata pred opravljanjem teoretičnega dela vozniškega izpita predložila ponarejena negativna covid testa, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Kako so to ugotovili, ni znano, je pa policija dodala, da bodo »v obeh primerih osumljena kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, po prvem odstavku 251. člena Kazenskega zakonika-1. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do dveh let.«



V omenjenem centru so se s podobnimi zadevami srečevali že v preteklosti, zato bodo pri kandidatih še posebej pozorni na pristnost covid potrdil, javnost obvešča policija.

