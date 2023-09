Na izolski obvoznici delovna nesreča: krak železne roke padel na delavca

V četrtek ob 11.18 so bili koprski policisti obveščeni, da je na koncu izolske obvoznice prišlo do delovne nesreče. Na kraju dogodka so ugotovili, da sta huje poškodovana dva delavca, oba državljana Severne Makedonije, s prebivališčem v Sloveniji. Stara sta 45 in 29 let.

Delavca sta prečrpavala beton, ko se je zlomil krak železne roke in padel nanju.

Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Vse okoliščine še preiskujejo.